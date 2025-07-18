В Колумбии намерены запретить наемничество своих граждан

Колумбия работает над решением проблемы участия своих граждан в качестве наемников в вооруженных конфликтах за рубежом, сообщил замминистра иностранных дел страны Маурисио Харамильо Хассир в беседе с ТАСС.

По словам замминистра, президент Колумбии подчеркнул необходимость урегулировать ситуацию, связанную с отправкой колумбийцев в другие страны для участия в боевых действиях на стороне иностранных армий. В настоящее время в Конгрессе страны продвигается законопроект, направленный на предотвращение подобных случаев.

Харамильо Хассир отметил, что власти обеспокоены не только участием граждан в конфликте на Украине, но и другими случаями, когда колумбийцы становятся жертвами обмана, привлеченные ложными обещаниями, или погибают в зонах конфликтов.

Ранее представители подпольной организации "Русский Херсон" сообщили ТАСС, что среди наемников в составе ВСУ в Херсонской и Запорожской областях преобладают выходцы из стран Латинской Америки, включая Колумбию.

Замглавы МИД подчеркнул, что данная проблема вызывает серьезную озабоченность у властей. Колумбия выступает за переход к более гуманной и гражданской системе безопасности, где особое внимание уделяется человеческому фактору. В этом контексте, по словам Харамильо Хассира, вопрос наемничества занимает важное место и требует особого внимания.

Ранее президент Колумбии раскритиковал отправку наемников на Украину. Отправка наемников в третьи страны является ограблением нации, их обучали военному делу за госсредства, чтобы они защищали страну, подчеркнул Густаво Петро.