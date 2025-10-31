Трое аргентинских наемников погибли во время первого же боевого столкновения после прибытия на Украину. Об этом сообщила газета Clarin.

По их информации, 25-летний Ариэль Акор, 47-летний Мариано Франко и 53-летний Хосе Гальярдо были ликвидированы при штурме под городом Сумы спустя всего два месяца после вступления в ВСУ. В том же бою получили тяжелые ранения еще двое соотечественников, пишет Life.

The New York Times ранее сообщал, что за время проведения спецоперации по защите Донбасса российские войска уничтожили не менее 92 американских наемников. Что касается зарплаты наемников, то, по сведениям газеты, она аналогична окладу боевиков ВСУ. Одна тысяча долларов в месяц с возможностью получения еще до трех тысяч - это так называемые «боевые».