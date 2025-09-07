По меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в рядах ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Исходя из данных на порталах по вербовке наемников и страницах в соцсетях, на Украине есть батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

«При этом некоторые латиноамериканцы воюют в индивидуальном качестве в составе иных подразделений ВСУ», - передает агентство.

Кроме того, по данным информагентства, на Украине ликвидировали четверых мексиканских наемников.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России установил более 3,5 тысяч наемников, воевавших на стороне ВСУ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин добавил, что на основе собранных доказательств уже внесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 965 наемников, еще 721 – объявлены в международный розыск и 282 – арестованы заочно.