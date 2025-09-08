Российские войска за время проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожили не менее 92 американских наемников. Об этом сообщает The New York Times.

При этом американское издание ссылается на данные Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Что касается зарплаты наемников, то, по сведениям газеты, она аналогична окладу боевиков ВСУ. Одна тысяча долларов в месяц с возможностью получения еще до трех тысяч - это так называемые «боевые».

Кроме того, США стараются всеми способами скрыть участие своих граждан в конфликте, поэтому никакой дополнительной помощи от государства они не получают.

Ранее NYT сообщала о том, что в ВСУ воюют пожилые больные американцы.