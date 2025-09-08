МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: Россия уничтожила не менее 92 наемников из США с момента начала СВО

С 2022 года количество воевавших на стороне Киева боевиков могло достигнуть нескольких тысяч.
Константин Денисов 2025-09-08 18:37:02
© Фото: Armin Weigel, dpa, Global Look Press

Российские войска за время проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожили не менее 92 американских наемников. Об этом сообщает The New York Times.

При этом американское издание ссылается на данные Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Что касается зарплаты наемников, то, по сведениям газеты, она аналогична окладу боевиков ВСУ. Одна тысяча долларов в месяц с возможностью получения еще до трех тысяч - это так называемые «боевые».

Кроме того, США стараются всеми способами скрыть участие своих граждан в конфликте, поэтому никакой дополнительной помощи от государства они не получают.

Ранее NYT сообщала о том, что в ВСУ воюют пожилые больные американцы.

