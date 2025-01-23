Первые дельфины вернулись к берегам Анапы после инцидента с мазутом

В поселке Витязево на Кубани от мазута очистили самый сложный участок. Маслянистых пятен нет и у кормы танкера в районе мыса Панагия. Каждый день специалисты обследуют около тысячи километров береговой линии, а водолазы выполнили уже более 20-ти спусков. Нефтепродукты собирают вручную прямо под водой.

Дельфины вновь вернулись к берегам Анапы. К их возвращению здесь подготовились. За двое суток подводные бригады водолазов подняли со дна триста килограммов мазута. Море успокоилось не только на поверхности. Ослабло и подводное течение. Водолазы работают быстро, слаженно и с опережением графика. Работать приходится в защитных комбинезонах поверх гидрокостюма, чтобы едкий мазут не впитался в прорезиненную ткань.

«Мы понимаем, что это тяжелая физически работа, напряженная, ребята понимают степень ответственности и отдают себя этой работе полностью», - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Заправка баллонов, мелкий ремонт амуниции - на водолазной станции работа тоже кипит круглосуточно. После погружения оборудование, как говорят спасатели, нужно хорошенько отстирать.

«Обезопасить себя. Обезжиривают, чистят. Сейчас вот в раствор с посудомоечным средством положили, чтобы обезопасить себя и свою работу, а после обеда спокойно погрузиться снова», - отметил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

А на мысе Панагия ударными темпами идет разгрузка трюмов кормовой части танкера «Волгонефть-239». Откачали и увезли на берег больше половины всего мазута. Берег вокруг танкера и акваторию порта Тамань очистили от крупных фракций мазута. Здесь на постоянном дежурстве находятся восемь спасательных кораблей из ближайших портов.

На Белореченском полигоне в районе хутора Воскресенский перепачканный нефтепродуктами грунт сортируют и распределяют по категориям загрязнения. Часть его отправится на ростовский полигон, там его ждет обжиг в печи, после чего его можно использовать как добавку для производства цемента. Работа налажена.

«По времени это три-четыре минуты и три ковша», - поделился водитель Артем Виднов.

Весь объем грунта, который сейчас находится на хранении под Анапой, специалисты Белореченского полигона обещают переработать за три месяца. Готовы здесь и к новым выбросам в случае шторма. Для этого всегда расчищены дежурные площадки.