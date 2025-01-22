Глубина 20 метров: в Черном море готовятся поднять затонувшие танкеры

Под водой в акватории Анапы работает одновременно 12 водолазов. Пирс в районе Витязево - самая большая черная точка на карте загрязнений краснодарского побережья.

Время работы водолаза зависит от темпа, дыхания и от сложности водной обстановки. В среднем это где-то час.

Подводный дрон исследует морское дно. Телеуправляемый аппарат без ошибок определяет структуру предметов перед собой. Инфракрасными лучами он сканирует грунт и находит мазут даже в толще дна. С его помощью обнаружено 20 главных очагов загрязнения от Тамани до Анапы.

«По сравнению с Южным берегом Крыма здесь видимость похуже, и особенность - песок. Ноги вязнут в песке. И здесь мазут смешивается с песком», - говорит водолаз ГУ МЧС России по Ростовской области Денис Ефимов.

А в ста километрах от Анапы - в Керченском проливе - специалисты из Морспаса продолжают изучать затонувшие обломки танкера «Волгонефть 212» и носовой части «Волгонефть 239».

Водолазные бригады уже успели оценить техническое состояние судов, лежащих на песчаном дне. При помощи толщиномера измерили крепость металла. Эта информация необходима для дальнейших подъемных работ.

Теперь места гибели кораблей на электронных картах отмечены специальными навигационными знаками. На поверхности моря установлен буй. Проход плавсредствам здесь запрещен. Фрагменты двух судов лежат на глубине 20 метров. Видимость там не более метра.

Непрерывным работам водолазов в этом районе мешают и волнение моря, и сильные течения. Пока одна группа на дне, их коллеги готовят оборудование для следующих спусков. После каждого погружения необходимо очистить экипировку и инструменты от мазута - иначе возвращение под воду строго запрещено.

«Если в чистой воде водолазы могут идти один за одним - то есть один вышел, другой уже одетый, надел шлем, провел дезинфекцию и пошел дальше - то здесь нам приходится оттирать жизненно важные элементы», - рассказывает водолаз Морспасслужбы Кирилл Бабич.

А тем временем на берегу идет тонкая очистка песка. Мелкую фракцию мазута удаляют из грунта через сито.

На мысе Панагия откачка чистого мазута из трюма танкера «Волгонефть 239» идет непрерывно. Отгружено около половины всех нефтепродуктов. До конца недели эти работы обещают закончить полностью и сразу приступить к разделке корабля на металл.