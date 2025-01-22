Ученые предложили новый метод очистки пляжей от мазута

На пляжах Анапы продолжаются работы по ликвидации последствий экологической катастрофы - волонтеры вручную очищают берег от участков загрязнения, специалисты привозят и рассыпают очищенный и просеянный песок, спасатели откачивают мазут из резервуаров судна «Волгонефть-239».

Тем временем ученые предлагают новые идеи по очистки побережья - например, растворять мелкие фракции мазута с помощью минерала глауконита.

«Что касается работы профессионалов на более тяжелых участках, где работает техника, то туда уже нужно привлекать специалистов, спасателей, которые имеют квалификацию, экологов, которые выставляют заграждения», - прокомментировал руководитель сводной студенческой группы спасателей Максим Джитыгенов.

Один из четырех резервуаров судна «Волгонефть-239» уже пуст. До конца дня планируют закончить откачку еще одного. Битумовозы отправляют мазут на предприятия по утилизации каждые три часа. Вокруг танкера сделали земляную насыпь, образующую искусственную заводь. Она прошла испытание на прочность недавними штормами. Таким образом, корпус корабля как бы вкопан в землю. По бортам - защитный настил, чтобы ни одна капля мазута не попала в грунт.

С последствиями двухдневного шторма на побережье Кубани справились в рекордные два дня. Основные очаги загрязнения после выбросов в Анапе и в районе Тамани убраны. Спасатели круглосуточно следят за береговой линией длиной почти 300 километров.

Напомним, что разлив нефти произошел 15 декабря, когда из-за шторма в Керченском проливе повредились два российских танкера, перевозившие нефтепродукты. В результате масса постепенно стала выбрасываться в прибрежные зоны Краснодарского края и на побережье Крыма. Для ликвидации последствий выброса в регионы направились сотрудники МЧС и волонтеры. На мысе Панагия с воды и на берегу мазут собрали полностью - всего более 200 тысяч загрязненного песка.

К потерпевшему крушение танкеру с мазутом пробили дорогу и засыпали его по кругу землей, чтобы предотвратить распространение мазута во время шторма. Параллельно составляется план подъема затонувшего танкера «Волгонефть-212» и носовой части «Волгонефти-239».