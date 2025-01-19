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В Росморречфлоте сообщили, что ждет севший на мель танкер «Волгонефть-239»

Ожидается, что его утилизируют на месте.
Глеб Владовский 2025-01-19 21:18:47
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости

Стало известно, что произойдет с севшим на мель танкером «Волгонефть-239». Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ожидается, что корму потерпевшего крушение судна утилизируют на месте. В качестве альтернативы также рассматривался вариант буксировки в другой порт. Но это возможно лишь при подходящем техническом состоянии судна.

«Самая реалистичная ветка судьбы "Волгонефть-239" - все же утилизация на месте. Сложность осматривать и проверять техническую составляющую танкера в том, что до обваловки попасть на борт можно было только с моря. А погода не всегда позволяла подъехать и высадиться», - говорится в заявлении.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в результате шторма в Керченском проливе были повреждены два российских танкера, перевозившие топочный мазут. В результате масса постепенно стала выбрасываться в прибрежные зоны Краснодарского края и Крыма.

#в стране и мире #Краснодарский край #росморречфлот #утилизация #«Волгонефть-239»
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