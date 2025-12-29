МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что удар Киева по резиденции Путина рассердила его

Подобные действия Киева не способствуют переговорам об урегулировании украинского конфликта.
Марина Крижановская 29-12-2026 22:44
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Действия киевских властей, которые попытались нанести удары 91 беспилотником по государственной резиденции президента России, очень рассердили президента США Дональда Трампа. Перед началом переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху он заявил, что произошедшее не нравится ему и оно неуместно в контексте попыток добиться урегулирования украинского конфликта мирными средствами.

«Да, мне это не нравится, это нехорошо. Речь идет о деликатном периоде. Сейчас не время для подобного рода действий», - заявил глава американской администрации.

Прежде Трамп сообщил, что известие о попытке террористической атаки он получил лично от российского президента Владимира Путина.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о сорванной попытке Украины поразить резиденцию в Новгородской области, для чего противник задействовал 91 ударный беспилотник. В связи с этим Россия вынуждена будет пересмотреть свою переговорную позицию, подчеркнул глава МИД и предупредил, что последует удар возмездия.

