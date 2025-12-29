Трамп заявил, что удар Киева по резиденции Путина рассердила его

Действия киевских властей, которые попытались нанести удары 91 беспилотником по государственной резиденции президента России, очень рассердили президента США Дональда Трампа. Перед началом переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху он заявил, что произошедшее не нравится ему и оно неуместно в контексте попыток добиться урегулирования украинского конфликта мирными средствами.

«Да, мне это не нравится, это нехорошо. Речь идет о деликатном периоде. Сейчас не время для подобного рода действий», - заявил глава американской администрации.

Прежде Трамп сообщил, что известие о попытке террористической атаки он получил лично от российского президента Владимира Путина.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о сорванной попытке Украины поразить резиденцию в Новгородской области, для чего противник задействовал 91 ударный беспилотник. В связи с этим Россия вынуждена будет пересмотреть свою переговорную позицию, подчеркнул глава МИД и предупредил, что последует удар возмездия.