Известие о том, что киевский режим предпринял попытку нанести удар по госрезиденции президента России президент США Дональд Трамп получил утром лично от своего российского коллеги Владимира Путина. Произошедшее в ночь на понедельник, 29 декабря, глава Белого дома охарактеризовал словом «плохо».

«Знаете, кто мне рассказал? Президент Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что его атаковали. Это плохо», - заявил он на встрече с журналистами перед переговорами с Биньямином Нетаньяху.

Немногим ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал сотрудникам СМИ, что Путин известил Трампа о пересмотре позиции Москвы после атаки Киева на государственный объект. Президент дал ясно понять, что безрассудные террористические действия киевского режима не останутся без ответа, добавил представитель Кремля.