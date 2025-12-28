МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию с учетом перехода Киева к политике гостерроризма

Ночью киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России 91 ударным беспилотником.
Марина Крижановская 29-12-2026 18:14
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия не оставит без ответа террористическую атаку киевского режима на резиденцию президента в Новгородской области. Атака произошла в то время, когда между Россией и США ведутся интенсивные переговоры об урегулировании украинского кризиса.

Однако Москва склонна пересмотреть свою позицию, учитывая применяемую киевским режимом тактику государственного терроризма. С таким заявлением после инцидента выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», - заявил Лавров.

Москва не оставит без ответа действия Киева, пообещал глава внешнеполитического ведомства. В ночь на 29 декабря украинские войска предприняли попытку нанести удар по новгородской резиденции 91 ударным беспилотником. Но все они были уничтожены средствами ПВО, отметил министр Лавров.

#Сергей Лавров #терроризм #МИД РФ #украинский конфликт #Киевский режим #переговоры по Украине
