МО РФ подтвердило перехват 91 дрона ВСУ при атаке на резиденцию Путина

Непосредственно в Новгородской области до 7 часов утра 29 декабря удалось перехватить 18 украинских БПЛА, летевших к резиденции Президента РФ. Затем были уничтожены еще 23 украинских беспилотника.
29-12-2026 21:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ночь на 29 декабря средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации отразили террористическую атаку киевского режима с использованием 91 ударного беспилотника. Их украинские войска направили для атаки на резиденцию Президента РФ в Новгородской области. Эти данные подтвердили в Минобороны России.

Отражая удары противника, ПВО перехватила 49 БПЛА над территорией Брянской области, направлявшихся к Новгородской области.

Кроме того, в течение ночи сбили один дрон ВСУ над Смоленской областью, также летевший к новгородским землям.

Над самой Новгородской областью вплоть до 7.00 по московскому времени 29 декабря удалось перехватить 18 украинских БПЛА, которые летели в направлении резиденции Президента РФ. На протяжении еще двух часов с 7.00 до 9.00 уничтожили еще 23 украинских беспилотника.

Немногим ранее МИД России заявил о попытке нанесения удара по государственной резиденции российского лидера в Новгородской области. Для этого противник запустил 91 ударный беспилотный аппарат.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ #резиденция президента
