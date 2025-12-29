МО РФ подтвердило перехват 91 дрона ВСУ при атаке на резиденцию Путина

В ночь на 29 декабря средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации отразили террористическую атаку киевского режима с использованием 91 ударного беспилотника. Их украинские войска направили для атаки на резиденцию Президента РФ в Новгородской области. Эти данные подтвердили в Минобороны России.

Отражая удары противника, ПВО перехватила 49 БПЛА над территорией Брянской области, направлявшихся к Новгородской области.

Кроме того, в течение ночи сбили один дрон ВСУ над Смоленской областью, также летевший к новгородским землям.

Над самой Новгородской областью вплоть до 7.00 по московскому времени 29 декабря удалось перехватить 18 украинских БПЛА, которые летели в направлении резиденции Президента РФ. На протяжении еще двух часов с 7.00 до 9.00 уничтожили еще 23 украинских беспилотника.

Немногим ранее МИД России заявил о попытке нанесения удара по государственной резиденции российского лидера в Новгородской области. Для этого противник запустил 91 ударный беспилотный аппарат.

