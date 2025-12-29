МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: объекты ответного удара РФ после атаки на резиденцию Путина определены

Сергей Лавров подчеркнул, что безрассудные действия Киева повлекут за собой пересмотр переговорной позиции России.
Тимур Шерзад 29-12-2026 18:19
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация нанесет ответный удар за террористическую атаку Киева по госрезиденции Владимира Путина. 

«Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», - сказал Лавров. 

Он добавил, что при этом РФ не выходит из переговорного процесса с Соединенными Штатами Америки. Но, учитывая тот факт, что киевский режим окончательно переродился в террористический, Россия пересмотрит свою переговорную позицию.

Уточняется, что атаку дронами, целью которой стала государственная резиденция российского лидера в Новгородской области, Киев предпринял в ночь на 29 декабря. Противник запустил 91 ударный беспилотный аппарат. Уточняется, что все БПЛА были уничтожены в воздухе. 

#Сергей Лавров #МИД России #Ответный удар #Киевский режим
