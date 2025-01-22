В Турции снесут отель, где при пожаре погибли 79 человек

В Турции снесут отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая, где в результате пожара погибли 79 человек. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Это решение приняли после проверки, которую провели специалисты министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции. Они выяснили, что здание сильно повреждено и его нельзя использовать.

Ранее число погибших при пожаре в отеле возросло до 79. Специалисты уточнили количество жертв после ДНК-тестов, которые сейчас проводят. Их результаты показали, что в отеле погибли еще трое. На данный момент идентифицировано 56 человек.

12-этажный отель Grand Kartal был построен в 1978 году. Пожар случился ночью 21 января. В отеле было 238 гостей.

В Турции 22 января объявили траур. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган побывал на похоронах семьи, в которой погибли восемь человек. После пожара задержали четырех человек, в том числе владельца гостиницы.