Эрдоган не сдержал слез на похоронах жертв пожара на курорте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слез на похоронах семьи, которая погибла при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая. Фото с церемонии размещены на сайте главы государства.

Эрдоган дружил с семьей Зехры Гюльтекин. Она - дочь бывшего депутата парламента Мехмета Гюльтекина. Зехра, ее муж, трое детей и еще трое родственников не смогли выбраться из горящего отеля.

«Господин Мехмет был моим коллегой по парламенту. Мы работали вместе, наши семьи на протяжении многих лет связывала дружба. Нам больно, наши сердца разбиты», - сказал Эрдоган на церемонии прощания.

Пожар на курорте произошел в ночь на 21 января. По данным МВД Турции, погибли 76 человек. Всего в отеле на момент возгорания было 238 постояльцев. В Турции 22 января объявили общенациональный траур.

После пожара задержали четырех человек, в том числе владельца гостиницы.