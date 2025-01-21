В Турции задержали владельца гостиницы, где погибли люди из-за пожара

В Турции задержали четырех человек, в том числе владельца гостиницы, в которой сегодня произошел пожар. Об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

Власти Турции сейчас расследуют дело о пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, унесшем жизни 66 человек.

Глава турецкого Минюста подчеркнул, что работа по установлению всех обстоятельств произошедшего проводится «многопланово и тщательно».

Напомним, что на момент возгорания в отеле находились 238 постояльцев. Помимо 66 погибших, 51 человек пострадал.