Число жертв пожара в отеле в Турции возросло до 79 человек

Количество погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 79 человек. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на генпрокуратуру Болу.

«Генеральная прокуратура Болу сообщила, что число людей, погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, увеличилось до 79», - говорится в сообщении.

По данным издания, новое число жертв было установлено после получения результатов ДНК-тестов. Также с их помощь специалисты уже установили личности 56 погибших.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сдержал слез на похоронах семьи Зехры Гюльтекин, которая погибла при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая. Зехра, ее муж, трое детей и еще трое родственников не смогли выбраться из горящего отеля. Отмечается, что глава государства дружил с этой семьей.

Напомним, что в Турции 22 января объявили общенациональный траур.