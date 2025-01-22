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Число жертв пожара в отеле в Турции возросло до 79 человек

Количество жертв уточнили после получения результатов ДНК-тестов.
Виктория Бокий 2025-01-22 19:42:30
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Global Look Press

Количество погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 79 человек. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на генпрокуратуру Болу.

«Генеральная прокуратура Болу сообщила, что число людей, погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, увеличилось до 79», - говорится в сообщении.

По данным издания, новое число жертв было установлено после получения результатов ДНК-тестов. Также с их помощь специалисты уже установили личности 56 погибших.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сдержал слез на похоронах семьи Зехры Гюльтекин, которая погибла при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая. Зехра, ее муж, трое детей и еще трое родственников не смогли выбраться из горящего отеля. Отмечается, что глава государства дружил с этой семьей.

Напомним, что в Турции 22 января объявили общенациональный траур.

#пожар #Эрдоган #Турция #отель #болу #Карталкая
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