В Турции жертвами пожара в отеле стали почти 70 человек

Жертвами пожара в одном из отелей на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции стали 66 человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Уточняется, что, помимо 66 погибших, 51 человек пострадал. На момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

Пожар в отеле начался сегодня в три часа ночи. Предварительно сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем.

На ЧП на горнолыжном курорте Карталкая сразу же отреагировали в посольстве РФ в Турции. В дипломатическом представительстве сообщили, что данные о пострадавших россиянах не поступали.