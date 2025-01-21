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В Турции жертвами пожара в отеле стали почти 70 человек

На момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.
Виктория Бокий 2025-01-21 16:20:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жертвами пожара в одном из отелей на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции стали 66 человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Уточняется, что, помимо 66 погибших, 51 человек пострадал. На момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

Пожар в отеле начался сегодня в три часа ночи. Предварительно сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем.

На ЧП на горнолыжном курорте Карталкая сразу же отреагировали в посольстве РФ в Турции. В дипломатическом представительстве сообщили, что данные о пострадавших россиянах не поступали.

#пожар #Турция #отель #мвд турции #болу #Карталкая
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