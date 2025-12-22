В МЧС напомнили про запрет для детей на запуск фейерверков

Правилами пожарной безопасности предусмотрен полный запрет детям на запуск фейерверков, салютов, ракет и фестивальных шаров. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила РИА Новости.

«Есть ряд общих требований, соблюдение которых снизит риск негативных последствий при запуске пиротехники», - рассказали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что зрители при пуске пиротехнических изделий должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и людей определено в инструкции к каждому изделию.

«На площадках для запуска запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра», - объяснили в ведомстве.

Также в МЧС напомнили, что не стоит склоняться над несработавшим фейерверком или салютом. И не стоит спешить к ним сразу после того, как запуск закончился.

В МЧС ранее напоминали, что штраф за незаконную вырубку ели составляет до 300 тысяч рублей. Попытка самостоятельно обзавестись новогодним деревом может обернуться проблемами с законом. Также уточнялось, что за перевоз незаконно срубленных деревьев должностные и юридические лица рискуют получить штрафы в 40 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. В МЧС рекомендуют приобретать ели только в проверенных лицензированных точках, у владельцев которых есть официальные разрешительные документы.

До этого врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок предупредил, что продукты сгорания фейерверков негативно влияют на дыхательные пути человека. Они даже могут вызвать бронхиальную астму. Кроме этого, может развиться пневмокониоз в случае частого использования фейерверков и нахождения в облаке газов.

В беседе со «Звездой» врач-травматолог Юрий Глазков рассказывал, что россиянам стоит проявлять особую осторожность, когда они собираются кататься на тюбинге или заниматься зимними видами спорта - горными лыжами и хоккеем, так как это самые травмоопасные виды развлечений во время новогодних праздников. На первом месте располагается тюбинг, так как спуск людей никак не контролируется, они могут ехать цепочкой один за другим и ненамеренно сбивать друг друга.

Москвичей и гостей столицы в прошлом году призвали не использовать пиротехнику в новогодние каникулы. Чиновники указывали на участившиеся случаи провокаций с использованием петард и салютов. Также отмечалось, что некачественные и неаккуратно запущенные фейерверки могут привести к пожарам и травмам, в том числе ожогам, отравлениям и контузиям. Пиротехнику нельзя использовать в помещениях, на балконах, вблизи зданий и елок.