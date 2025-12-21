За незаконную вырубку ели может грозить штраф до 300 000 рублей

В МЧС России напомнили, что штраф за незаконную вырубку ели составляет до 300 тысяч рублей. Как пишет издание ТАСС, попытка самостоятельно обзавестись новогодним деревом может обернуться проблемами с законом.

«За незаконную рубку, повреждения лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников - штраф для граждан в размере от 3 000 до 4 000, для должностных лиц - от 20 000 рублей; для юрлиц от 200 000 до 300 000 рублей», - сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что за перевоз незаконно срубленных деревьев должностные и юридические лица рискуют получить штрафы в 40 000 и 400 000 рублей соответственно. В МЧС рекомендуют приобретать ели только в проверенных лицензированных точках, у владельцев которых есть официальные разрешительные документы.

Утилизировать отслужившее свое дерево также следует в соответствии с правилами - ель нельзя выбрасывать в мусорный бак, так как в процессе разложения оно начнет выделять из себя метан. Сжигать хвойное также не рекомендуется, так как это чревато отравлением смолами и токсичными веществами. Правильнее всего будет сдать дерево на переработку или вторичное использование в специально отведенное для этого место. Главное - не забыть снять с елки все украшения и мишуру.

При выборе же живой ели в качестве новогоднего украшения, крайне важно проверить ее на свежесть. Самый простой способ - это погнуть ветки так, чтобы они не ломались, или сжать в ладони ветку и провести по ней рукой.