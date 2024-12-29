МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач-травматолог назвал самые опасные зимние виды развлечений

Ранее москвичей также просили не использовать пиротехнику, так как некачественные и фейерверки могут привести к пожарам и травмам, в том числе ожогам, отравлениям и контузиям.
Елизавета Кондрикова 2024-12-29 13:48:25
© Фото: Svetlana VozmilovaG lobal Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россиянам стоит проявлять особую осторожность, когда они выбирают кататься на тюбинге или заниматься зимними видами спорта - горными лыжами и хоккеем, так как это самые травмоопасные виды развлечений во время новогодних праздников, рассказал в беседе со «Звездой» врач-травматолог Юрий Глазков.

На первом месте располагается тюбинг, так как спуск людей никак не контролируется, они могут ехать цепочкой один за другим и ненамеренно сбивать друг друга. Во-вторых, специалист напомнил, что у хоккейных площадок всегда дежурят машины скорой помощи из-за высокой травмоопасности спорта.

«Как предотвращать - потеплее одеться, то есть сделать себя таким неким бронежилетом... теплая куртка. И соответственно не кататься в состоянии алкогольного опьянения», - посоветовал эксперт.

Он добавил, что новичкам не стоит выбирать людные катки, так как всегда есть угроза извне, что вас собьют другие катающиеся.

«И горные лыжи - с этим мы имеем, наверное, по локальным травмам, травмам нижних конечностей очень много пациентов. Здесь опять же чаще всего это начинающие люди, которые не берут инструкторов и начинают кататься самостоятельно, и очень часто падения эти возникают еще до того, как человек вышел на склон», - заключил Юрий Глазков.

Напомним, ранее в мэрии Москвы призвали не использовать пиротехнику, так как некачественные и неаккуратно запущенные фейерверки могут привести к пожарам и травмам, в том числе ожогам, отравлениям и контузиям. 

#наш эксклюзив #травмы #зимние виды спорта #зимние развлечения #врач-травматолог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 