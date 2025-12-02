Врач рассказал, как фейерверки вредят легким

В связи с приближающимися новогодними праздниками люди закупают фейерверки, салюты, хлопушки и при этом не подозревают о вреде, который они могут доставить. Так, продукты сгорания негативно влияют на дыхательные пути человека и даже могут вызвать бронхиальную астму.

Кроме этого, у человека может развиться пневмокониоз в случае частого использования фейерверков и нахождения в облаке газов. Обо всем этом рассказал в комментарии RT врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

«Идет задымление, то есть это аэрозоль из взвешенных частиц продуктов сгорания. Они могут достаточно глубоко проникать в дыхательные пути. У людей чувствительных это может вызывать кашель, удушье, приступы бронхиальной астмы», - пояснил специалист.

Компоненты, которые присутствуют в порохе или те, что добавляют для окраски салютов, тоже представляют опасность. По сведению врача, в виде оксидов эти вещества проникают в организм. При частом пользовании фейерверками можно, например, получить заболевание, связанное с избытком меди.

В канун 2025 года мэрия Москвы призывала жителей и гостей города не использовать пиротехнику в Новый год. Это связано с ожогами и контузиями, отравлениями, которые люди получали, запуская некачественные фейерверки. Также это может привести к пожарам и травмам, предупредили власти. Пиротехнику нельзя использовать в помещениях, на балконах, вблизи зданий и елок.