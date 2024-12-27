Москвичей призвали не использовать пиротехнику в Новый год

Москвичей и гостей столицы призвали не использовать пиротехнику в предстоящие новогодние каникулы. С соответствующим обращением сегодня выступила мэрия. Чиновники указали на участившиеся случаи провокаций с использованием петард и салютов.

Также отмечается, что некачественные и неаккуратно запущенные фейерверки могут привести к пожарам и травмам, в том числе ожогам, отравлениям и контузиям. Пиротехнику нельзя использовать в помещениях, на балконах, вблизи зданий и елок.

За нарушение правил грозит штраф. Его сумма увеличится втрое, если пострадают люди или повредится имущество.

Напомним, в беседе со «Звездой» врач-травматолог и ортопед Юрий Глазков перечислил самые частые травмы в новогодние праздники. По его словам, россиянам на зимних каникулах больше всего вредят гололед, алкоголь и пиротехника.

А ранее эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов дал советы по обращению с пиротехникой. Ее, напомнил специалист, запрещено использовать возле плотной городской застройки и в помещениях.

Приобретать новогодние огни рекомендуется в специализированных магазинах, чтобы минимизировать чрезвычайные ситуации.