В Литве начали обсуждать спонсирование ВСУ за счет транзита белорусских удобрений

Глава Министерства обороны Литвы Робертас Каунас предложил спонсировать киевский режим доходами с транзита белорусских удобрений. Его слова привело литовское телевидение LRT.

«Почему бы не выделить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств?» - задался вопросом Каунас.

При этом литовский министр назвал озвученный сценарий сугубо гипотетическим. Издание напомнило, что в настоящее время в Литве запрещен транзит из Белоруссии. Но Каунас допустил, что власти республики могут снять запрет на перевозку белорусских удобрений через территорию страны.

Восемнадцатого января Еврокомиссия предложила ввести новые «заградительные пошлины» на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии. Это объяснялось необходимостью защитить Евросоюз от якобы зависимости от России в этой сфере. В ЕК также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны.

С 1 июля ЕС ввел дополнительные пошлины в размере 50% на сельхозпродукцию из РФ и Белоруссии. Они затронули животные и молочные продукты, живые растения, кофе и мясо, а также различные животные жиры и растительные масла, в том числе пальмовое.

Ранее МИД и Минтранс Литвы попросили Еврокомиссию помочь вернуть фуры, застрявшие у границы Белоруссии. Они попросили разработать план действий и помочь застрявшим европейским водителям. Литва уже работает над новыми санкциями против Белоруссии. Вильнюс хочет, чтобы страны Евросоюза тоже к ним присоединились, как сообщили в ведомствах.

Тридцатого октября Литва закрыла границу с Белоруссией сроком на месяц. Белорусские власти отказали Литве в пропуске через границу ее грузовиков, рассказал советник главы МВД республики Миндаугас Баярунас. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что застрявшие в стране литовские грузовики могут быть конфискованы. Лукашенко подчеркнул, что от 1 100 до 1 200 огромных грузовиков «не могут болтаться» на приграничных дорогах.

Белорусский Государственный таможенный комитет уведомил о 1 100 грузовиках, в данный момент размещенных на спецстоянках. В ведомстве подчеркнули, что машины смогут вернуться в Литву, после того как она откроет границу. По заявлению таможенного комитета, с 09.00 10 ноября движение литовских грузовиков было прекращено в обоих направлениях белорусско-литовской границы. До этого политолог Вадим Авва в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» озвучил мнение, что Вильнюс, перекрывая дороги в направлении Калининграда, делает «выстрел себе в голову».