Лукашенко допустил конфискацию литовских фур, застрявших в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что застрявшие в стране литовские грузовики могут быть конфискованы. Об этом сообщило агентство Белта.

Проводя в Минске совещание по социально-экономическому развитию страны, Лукашенко заявил, что белорусские правоохранители по его заданию возьмут под охрану все литовские фуры, застрявшие на пунктах перехода. Эти мероприятия возглавит госсекретарь Совета безопасности.

«Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану», - прокомментировал президент Белоруссии.

Он добавил, что если в ближайшие дни Литва не заберет свои грузовики, будет «принято решение», как до этого уже заявлял МИД Белоруссии, «в соответствии с законами» страны. При этом Лукашенко допустил вариант конфискации фур. По его словам, от 1100 до 1200 огромных грузовиков «не могут болтаться» на приграничных дорогах.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии предупредило, что грузовики литовских перевозчиков, застрявшие на территории страны, будут перемещены в специально оборудованные для стоянки места. Проблема с фурами возникла после закрытия границы литовской стороной.

В конце октября в Литве заявили, что граница с Белоруссией будет закрыта для проезда автотранспорта на месяц, до 30 ноября (до 1.00 по московскому времени 1 декабря). Литовская сторона обосновывала это решение «инцидентами» с якобы проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов, перевозящих контрабанду.

Белорусский Государственный таможенный комитет уведомил о 1100 грузовиках, в данный момент размещенных на спецстоянках. В ведомстве подчеркнули, что машины смогут вернуться в Литву, после того как она откроет границу. По заявлению таможенного комитета, с 09.00 10 ноября движение литовских грузовиков было прекращено в обоих направлениях белорусско-литовской границы. До этого политолог Вадим Авва в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» озвучил мнение, что Вильнюс, перекрывая дороги в направлении Калининграда, делает «выстрел себе в голову».