В Белоруссии на спецстоянках разместили 1 100 литовских грузовиков

Литовские грузовики смогут вернуться только после полного открытия Литвой границы с Белоруссией. Об этом заявили в белорусском Государственном таможенном комитете.

«Фуры смогут покинуть стоянки, но только после полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что речь идет примерно о 1 100 фурах литовской регистрации. По заявлению таможенного комитета, с 09.00 10 ноября движение литовских грузовиков прекращено в обоих направлениях белорусско-литовской границы.

В таможенном комитете заявили, что застрявшие на границе с Белоруссией грузовики из Литвы будут размещены на спецстоянках в районе пунктов пропуска «Котловка», «Берестовица», «Бенякони», «Каменный Лог». Как уточнили в ведомстве, это было сделано в целях безопасности.

В ведомстве отметили, что если Литва продолжит недружественную политику и не пойдет навстречу перевозчикам в своей стране, то белорусская сторона вправе принять в отношении данных транспортных средств предусмотренные законодательством меры. Фуры смогут покинуть стоянки только после полного возобновления властями Литвы движения через белорусско-литовский участок границы.

Ранее сообщалось, что, по мнению Литвы, власти Белоруссии отказались выпускать ее грузовики. Об этом было заявлено после закрытия 30 октября Литвой ее границы с Белоруссией сроком на месяц. Премьер-министр страны Инга Ругинене заявила, что это делается для обеспечения безопасности граждан. По мнению политолога Вадима Аввы, которое он озвучил в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде», Вильнюс, перекрывая дороги в направлении Калининграда, делает «выстрел себе в голову».