В ЕС ввели новые тарифы на импорт сельхозпродукции из России

В Еврокомиссии (ЕК) одобрили введение пошлин на всю сельскохозяйственную продукцию импортируемую из России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе органа исполнительной власти.

Отмечается, что новые тарифы введут также и для некоторых азотных удобрений.

«Сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляли 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, которые еще не были подвергнуты повышенным пошлинам», - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что новые тарифы не коснутся товаров, экспортируемых в Россию.

Ранее сообщалось, что камбин РФ продлил повышение импортных пошлин на ряд товаров из недружественных стран до 31 декабря 2025 года.