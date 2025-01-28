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В ЕС ввели новые тарифы на импорт сельхозпродукции из России

Отмечается, что пошлинами не будут облагаться товары, экспортируемые в РФ.
Глеб Владовский 2025-01-28 22:53:22
© Фото: Ministry of Industry and Trade oTwitter.com Globallookpress

В Еврокомиссии (ЕК) одобрили введение пошлин на всю сельскохозяйственную продукцию импортируемую из России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе органа исполнительной власти.

Отмечается, что новые тарифы введут также и для некоторых азотных удобрений.

«Сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляли 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, которые еще не были подвергнуты повышенным пошлинам», - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что новые тарифы не коснутся товаров, экспортируемых в Россию.

Ранее сообщалось, что камбин РФ продлил повышение импортных пошлин на ряд товаров из недружественных стран до 31 декабря 2025 года.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #ЕС #евросоюз #пошлины #Сельскохозяйственная продукция
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