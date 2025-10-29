Политолог: закрытием границы с Белоруссией Литва «выстрелила» себе в голову

Прекращение Литвой экспорта белорусских калийных удобрений и закрытие границы - это «выстрел себе в голову». Об этом рассказал политолог, журналист Вадим Авва в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Все прибалтийские экономики находятся и живут в режиме скукоживающихся рынков. И поэтому они регулярно повышают налоги. Чтобы корова давала больше молока, скотину надо чаще доить и меньше кормить - этот принцип они применяют к себе», - отметил Авва.

Со слов политолога, Литва враждует с Белоруссией только потому, что воспринимает ее как союзное государство России. Литовские власти будируют население и повышают градус истерии. Президент Гитанас Науседа самолично эту истерию разводит, а Брюссель закрывает на это глаза.

Что касается попытки блокады Калининградской области, то с точки зрения международного права это равно объявлению войны. Еврокомиссия во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен признавала уникальный статус региона, а сейчас Литва пытается нарушить подписанные соглашения, подчеркнул Авва.

Ранее Литва объявила, что блокирует автомобильную границу с Белоруссией на месяц. Премьер-министр страны Инга Ругинене заявила, что все это делается для обеспечения безопасности граждан.