За две недели в программу Итоги года с Владимиром Путиным поступило почти три миллиона обращений. Но главная тема - все, что связано с СВО и возможное достижение задач, поставленных главой государства, политико-дипломатическим путем. Зеленский выступает с заявлениями, не свидетельствующими о готовности пойти навстречу требованиям России.

По словам Путина, ни в 2022 году на момент начала СВО, ни позже на переговорах в Стамбуле, ни сейчас Киев не показывает готовности урегулировать ситуацию мирным путем. В то же время, российский лидер отметил, что некоторые сигналы говорят о том, что Украина рассматривает вариант диалога.

Привел российский лидер и последние данные о ситуации на передовой.

«Только что выслушал очередной доклад начальника Генштаба. Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, стратегическая инициатива перешла в руки ВС РФ. Что это значит? Что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то быстро, где-то медленно, но по всем направлениям противник отходит», - заявил Путин.

Укрепрайон в Славянской городской агломерации ВСУ строили на протяжении последних десяти лет. Но взятие Северска, о котором на встрече с Верховным главнокомандующим ему доложил начальник Генштаба, откроет путь к освобождению новых населенных пунктов.

Кроме этого, бои идут и в соседней Константиновке, которая также наполовину перешла под контроль России. Попытки вернуть себе часть Красноармейска, по словам Владимира Путина, стоили противнику серьезных потерь, но успеха не принесли. Еще одна группировка - «Восток» - рассказал Верховный главнокомандующий быстрыми темпами движется по Запорожской области. Сейчас идут бои в городе Гуляйполе.

На этом фоне Зеленский пытается убедить все мировое сообщество в том, что Купянск по-прежнему в руках ВСУ. Но пользователи усомнились в достоверности кадров, которые глава киевского режима якобы сделал на фоне стелы на въезде в город.

«Я за этим не слежу, он артист талантливый, мы знаем это по его фильмам. Говорят, что стела по-другому выглядит», - заметил глава государства.

Владимир Путин рассказал и о последних потерях Киева, вынуждающих его сесть за стол переговоров с Москвой.

Еще одна тема - возможное изъятие на Западе российских активов. Однако решение об этом накануне Евросовет после 16 часов обсуждений так и не принял. Владимир Путин уже называл это грабежом, а сегодня заявил, что преступников будут ждать тяжелые последствия.

При этом в ряде западных СМИ бытует мнение, что от переговоров отказывается Россия.

«У Трампа есть мирное предложение, но вы отвергаете. Будете отвечать за гибель украинцев?», - такой вопрос прозвучал от NBC. «На предварительных встречах были предложения. Компромисс. Приехав в Анкоридж, я сказал, что мы согласны. Поэтому некорректно. Мяч на стороне запада», - ответил Путин.

О перспективах мирного урегулирования на фоне введенных против Белграда вторичных санкций у Владимира Путина поинтересовался корреспондент сербской газеты Politicо.

«Нам тоже бы очень хотелось, чтобы в следующем году мы жили в мире и без военных конфликтов. Мы тоже стремимся решить путем переговоры. Но нужно убедиться в разрешении первопричины конфликта», - подчеркнул Путин.

А одна из них, как неоднократно подчеркивал глава государства - невыполнение обещаний Западом по нерасширению НАТО.

Владимир Путин обвинил в непрофессионализме и назвал агрессивными высказывания отдельных политических лиц на Западе, с которыми лично знаком.

«Вы знаете я смотрю на них и удивляюсь. Я например знак с Рютте. Умный, системный и эффективный. Экономика в хорошем состоянии, это часть его заслуги. Но что ты несешь? Они хотят готовиться к войне с Россией. Ну читать-то умеешь? Стратегию нацбезопасности США прочитай. Ключевой игрок НАТО, оттуда все деньги. В новой стратегии безопасности НАТО Россия не указывается в качестве врага и цели. А генсек НАТО готовится с нами к войне. Это что такое?» - удивился Путин.

На вопрос о возможном конфликте европейцев с президентом США на фоне их намерения продолжать военную поддержку Украины Владимир Путин объяснил это поддержкой в ЕС демократов и Камалы Харрис и обвинениями в адрес Трампа в сотрудничестве с Россией.

«Вопрос о будущем. Какое вы видите. Будет ли караться законом несогласие. Усиливаться поиск врагов, отключаться интернет. Будут ли новые спецоперации?» - это уже вопрос от ВВС. «Не будут, если будете относиться к нам с уважением. Если не будете нас надувать», - ответил Путин.

Представитель движения Другая Украина поинтересовалась у Владимира Путина, действует ли его предложение о введении временной международной администрации и в каком случае Москва готова признать на Украине выборы. Тут президент выступил с одним из самых важных заявлений.

«Мы готовы подумать, чтобы обеспечить безопасность. Хотя бы прекратить боевые действия в день голосования. но для этого необходимо чтобы вы разрешили проголосовать миллионам украинцев, которые живут в России», - поставил условие Путин.

Программа Итоги года с Владимиром Путиным в общей сложности продолжались более четырех с половиной часов. За это время президент успел ответить на 70 вопросов журналистов.

Итоги года с президентом России - своего рода социологический срез того что волнует сегодня общество, и поступивший сюда целый пласт обращений - повод для детального анализа. На несколько десятков вопросов Путин ответил лично, а другие решились еще во время обработки обращений активистами «Народного фронта». Остальные лягут а основу работы властей на местах.