Путин на прямой линии ответил более чем на 80 вопросов

Трансляция «Итогов года» продлилась около 4,5 часа.
Глеб Владовский 19-12-2025 16:42
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин на прямой линии ответил более чем на 80 вопросов. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут.

Российский лидер ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, экономических показателей, демографии и других актуальных тем. Мероприятие началось в 12.07 мск.

Число обращений россиян превысило три миллиона спустя весь эфир. Сбор вопросов завершился к тому моменту, как прямая трансляция завершилась. Оставшиеся запросы, которые не были озвучены, направят в соответствующие ведомства и регионы, сообщил один из ведущих Павел Зарубин.

