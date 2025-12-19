Путин: новых спецопераций не будет, если к РФ будут относиться с уважением

Президент России Владимир Путин заявил, что новых специальных военных операций не будет, если к Российской Федерации будут относиться уважительно.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, так же как и мы постоянно пытались соблюдать ваши», - сказал Путин в ходе программе «Итоги года», отвечая на вопрос западных журналистов.

В качестве примера такого «неуважения», о котором говорил Владимир Путин, президент привел расширение НАТО на восток, которое он охарактеризовал как обман.

Ранее Путин подчеркнул, что в России есть много желающих людей, которые идут защищать интересы Родины. Укомплектование армии продолжается в плановом режиме и идет хорошими темпами, подчеркнул президент.