Путин назвал попытки изъять активы РФ в Европе грабежом

Глава государства пояснил, что кража предполагает тайное похищение, тогда как обсуждаемые в ЕС меры носят публичный характер. При этом, по его словам, реализовать такие решения крайне сложно из-за серьезных экономических и правовых последствий для самих инициаторов.
Андрей Аркадьев 19-12-2025 12:51
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Попытки изъятия российских активов странами Евросоюза являются не кражей, а открытым грабежом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

«Кража - это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей», - сказал он.

Путин отметил, что одна из обсуждаемых в Европе схем - выдача «репарационных кредитов» под залог российских золотовалютных резервов - фактически приведет к росту государственного долга стран, которые на это пойдут. Он напомнил, что, например, уровень госдолга Франции превышает 120% ВВП при значительном дефиците бюджета, тогда как в России эти показатели существенно ниже.

Президент также подчеркнул, что подобные шаги подрывают доверие к еврозоне как к месту хранения международных резервов. По его словам, многие государства, в том числе нефтедобывающие страны, внимательно следят за ситуацией и уже задумываются о рисках хранения своих активов в европейских финансовых институтах.

Отдельно Путин обратил внимание на опасность создания прецедента: если изъятие активов будет оправдываться политическими причинами, то в будущем поводом может стать что угодно - от внешней политики до внутренних ценностных вопросов отдельных стран.

Ранее лидеры стран Евросоюза согласились предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро. Еврокомиссия добивалась изъятия российских средств для предоставления займа, однако власти Бельгии и еще шести стран выступили против этого решения. Кредит будет предоставлен за счет бюджета ЕС.

#в стране и мире #активы #Итоги года с Владимиром Путиным
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

