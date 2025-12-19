МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: мы готовы подумать над обеспечением безопасности при выборах на Украине

Президент России отметил, что организаторы голосования должны будут обеспечить участие в выборах украинцев, проживающих в РФ.
Игнат Далакян 19-12-2025 16:28
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова подумать над обеспечением безопасности при выборах на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», - сказал он.

При этом глава государства отметил, что если Украина хочет использовать выборы исключительно для остановки наступательного порыва российских Вооруженных сил, то это неправильный выбор.

Также Путин отметил, что Россия вправе потребовать от организаторов выборов предоставить право украинцам, которые проживают на территории РФ, проголосовать. По словам российского лидера, на территории России проживают миллионы граждан Украины.

«По разным подсчетам, от пяти до десяти миллионов, которые имеют право голоса», - уточнил Путин.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил о готовности изменить украинское законодательство для скорейшего проведения выборов в стране. Украинский лидер обратился к депутатам Верховной рады с просьбой подготовить предложения об изменении основ закона «О выборах во время военного положения».

