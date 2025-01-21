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Трамп подписал указ, аннулирующий 78 решений Байдена

Еще одним из первых решений 47-го президента США стал выход страны из Парижского соглашения по климату, соответствующий указ был подписан перед его сторонниками в Capital One Arena.
Елизавета Кондрикова 2025-01-21 03:47:47
© Фото: Kenny Holston, The New York Times Globallookpress

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым аннулировал 78 решений, принятых во время нахождения у власти его предшественника Джо Байдена, пишет CNN. Событие произошло в комплексе Capital One Arena перед его сторонниками, после президент бросил в толпу ручки, которыми подписывал указы.

Всего лидер принял несколько мер в первый день своей работы. В частности, Трамп принял указы, которые запрещают чиновникам издавать новые нормативные акты и принимать решение о назначении на федеральные должности до того, как администрация нового президента полностью установить контроль над работой правительства.

Еще одним шагом Трампа после инаугурации стал выход США из Парижского соглашения по климату. Он также направил в ООН письмо, объясняющее подобное решение, уточняет CNN.

Сообщается, что ряд указов будет принят позже в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, в понедельник, 20 января, состоялось вступление Трампа в должность президента США. В своей инаугурационной речи президент в основном затронул вопросы внутренней безопасности, при этом он ни разу не упомянул Украину.

Ранее американского лидера поздравил с инаугурацией президент России Владимир Путин, который также отметил мужество политика, несмотря на все испытания.

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #президент США #указ
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