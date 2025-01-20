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Трамп анонсировал выход США из Парижского соглашения по климату

Трамп уже принимал такое решение во время своего первого срока пребывания у власти.
Владимир Рубанов 2025-01-20 22:37:53
© Фото: IMAGO Jörg&Nicole Krauthöfer, Global Look Press

США вновь выйдут из Парижского соглашения по климату 2015 года при новой администрации Дональда Трампа. Об этом заявили сам новый глава государства во время своей инаугурационной речи, а также администрация Белого дома позже.

Команда Трампа подготовила ряд соответствующих указов в климатической и энергетической сферах, предполагающих сокращение охраняемых природных территорий на западе страны для увеличения добычи нефти.

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем нефти и природного газа. В этой стране широко используют технологию фрекинга, которая считается крайне вредной. Кроме того, США - второй по величине источник выбросов парниковых газов в мире после Китая.

Трамп скептически настроен по отношению к теории глобального потепления, которую он называл мистификацией. Это решение вписывается в его программу по освобождению американских нефтяных и газовых бурильщиков от регулирования, чтобы они могли максимально увеличить добычу.

Трамп вывел США из Парижского соглашения во время своего первого срока пребывания у власти. Но процесс занял несколько лет, а потом это решение отменил Байден. На этот раз выход, вероятно, займет около года.

Администрация Байдена стремилась стимулировать отказ от нефти и газа с помощью субсидий и регулирования. Трамп заявил, что намерен отменить эти меры, чтобы поддержать бюджет страны и рост экономики.

В понедельник 20 января Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. На инаугурации он повторил, что стремится урегулировать мировые конфликты, что правительство США будет признавать только два пола, и заявил, что США установят свой флаг на Марсе.

#сша #климат #Дональд Трамп #углеводороды #Парижское соглашение по климату #нефтедобыча #инаугурация
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