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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность и отметил его мужество

Российский лидер выразил надежду, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.
Тимур Шерзад 2025-01-20 17:00:48
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность. Церемония инаугурации, как напомнил Путин, проходит сегодня в Вашингтоне.

«Очевидно, что предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление», - сказал Путин на оперативном совещании с Совбезом РФ. 

Владимир Путин добавил, что Трамп пережил даже покушение на его жизнь. При этом, несмотря на все эти испытания, Дональд Трамп, отметил президент России, проявил мужество и одержал убедительную победу на выборах.

При этом российский лидер выразил надежду, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

Путин подчеркнул, что он открыт для диалога с новой администрацией Соединенных Штатов по конфликту на Украине. Владимир Путин отметил, что заявления Трампа о готовности не допустить третьей мировой войны были услышаны в России.

#сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #вступление в должность
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