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Трамп подпишет указы о помиловании части осужденных за штурм Капитолия

В январе 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в знак несогласия с результатами выборов, были арестованы сотни человек.
Елизавета Кондрикова 2025-01-21 03:01:24
© Фото: Wu Xiaoling, XinHua Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшие часы помиловать «многих осужденных» за штурм Капитолия 6 января 2021 года, пишет NBC News. При этом американский лидер назвал их «заложниками».

«Мы подпишем помилования для многих людей», - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в комплексе Capital One Arena.

Трамп пообещал подписать указы о помиловании в Овальном кабинете сразу после его выступления в Capital One Arena. С этого президент начал свою речь, а затем перешел к теме освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, речь идет о событиях 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов. В результате были арестованы сотни человек, самому политику же вменяли организацию беспорядков.

#сша #Дональд Трамп #Капитолий #штурм капитолия #Помилование
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