Трамп подпишет указы о помиловании части осужденных за штурм Капитолия

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшие часы помиловать «многих осужденных» за штурм Капитолия 6 января 2021 года, пишет NBC News. При этом американский лидер назвал их «заложниками».

«Мы подпишем помилования для многих людей», - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в комплексе Capital One Arena.

Трамп пообещал подписать указы о помиловании в Овальном кабинете сразу после его выступления в Capital One Arena. С этого президент начал свою речь, а затем перешел к теме освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, речь идет о событиях 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов. В результате были арестованы сотни человек, самому политику же вменяли организацию беспорядков.