Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США

В здании Капитолия в Вашингтоне началась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Церемонию приведения к присяге Трампа перенесли в Капитолий из-за сильного холода. Она началась в полдень по восточному времени.

Избранный президент использовал собственную Библию, подаренную ему матерью, и Библию Линкольна для церемонии принятия присяги. Хотя Конституция требует произнесения президентской присяги при вступлении в должность, использование Библии не является обязательным.

В первый день Трамп планирует подписать указ, объявляющий, что федеральное правительство будет признавать только два пола , а также ряд указов, направленных на перестройку иммиграционной политики Америки. В том числе он планирует прекратить предоставление убежища, отправить войска на южную границу и остановить выдачу гражданства по праву рождения.

После осенних выборов республиканцы заявляют о своем едином контроле над Вашингтоном и намерены реформировать институты страны. У них теперь есть большинство в конгрессе.

На последнем митинге перед вступлением в должность Трамп пообещал прекратить конфликты на Ближнем Востоке и Украине.