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Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США

Глава государства принес присягу на Библии, подаренной ему матерью.
Владимир Рубанов 2025-01-20 20:05:45
© Фото: Shawn Thew Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В здании Капитолия в Вашингтоне началась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Церемонию приведения к присяге Трампа перенесли в Капитолий из-за сильного холода. Она началась в полдень по восточному времени.

Избранный президент использовал собственную Библию, подаренную ему матерью, и Библию Линкольна для церемонии принятия присяги. Хотя Конституция требует произнесения президентской присяги при вступлении в должность, использование Библии не является обязательным.

В первый день Трамп планирует подписать указ, объявляющий, что федеральное правительство будет признавать только два пола , а также ряд указов, направленных на перестройку иммиграционной политики Америки. В том числе он планирует прекратить предоставление убежища, отправить войска на южную границу и остановить выдачу гражданства по праву рождения.

После осенних выборов республиканцы заявляют о своем едином контроле над Вашингтоном и намерены реформировать институты страны. У них теперь есть большинство в конгрессе.

На последнем митинге перед вступлением в должность Трамп пообещал прекратить конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

#Присяга #сша #Дональд Трамп #Вашингтон #Президент #инаугурация #клятва
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