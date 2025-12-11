Шойгу поблагодарил Лаос за помощь в реабилитации раненых бойцов ВС РФ

Лаос оказывает помощь в реабилитации раненых российских бойцов на безвозмездной основе, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он сделал это в ходе встречи с министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом.

«Особое значение для России имеет поистине братская помощь Лаоса в реабилитации раненых российских бойцов», - сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что лаосские лечебно-санаторные учреждения на безвозмездной основе принимают российских военнослужащих. Он выразил за это слова признательности Лаосу.

Шойгу подчеркнул, что в России ценят неизменное проявление Лаосом солидарности с нашей страной по принципиальным международным вопросам. По словам Шойгу, Вьентьян демонстрирует взвешенную и рациональную позицию в отношении украинского кризиса, понимание коренных причин СВО.

Сергей Шойгу обсудит с руководством Лаоса координацию действий на международной арене, региональную безопасность, военно-техническое сотрудничество и торгово-экономические отношения. Эти же темы стали главными во время визита секретаря Совбеза во Вьетнам, откуда он накануне и прилетел в Лаос. Также Шойгу напомнил об официальном визите главы республики Тхонглуна Сисулита в Россию этим летом. Он назвал это «знаковым событием» двусторонних отношений.

«Состоялись плодотворные переговоры на высшем уровне. Определены ключевые цели и задачи российско-лаосского взаимодействия на всех направлениях», - сказал Шойгу.

Сегодня - официальная часть визита секретаря Совбеза РФ во Вьентьян. Она началась с возложения венка к памятнику советским летчикам транспортной авиации, которые защищали государства Индокитая от американской агрессии с 1960 по 1973 год. Монумент был открыт в 2022 году.

Секретарь Совбеза уже встретился с министром общественной безопасности Лаоса. В течение дня должны пройти его переговоры с премьер-министром страны. На завтра запланирована встреча с президентом.

Ранее сообщалось о встрече секретаря Совбеза России с министром обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом. Шойгу подтвердил намерение Москвы развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Вьетнамом. Глава российской делегации отметил, что укрепление отношений с Ханоем остается приоритетом российской внешней политики. Россия настроена на продвижение взаимодействия по широкому спектру направлений, сказал он.

До этого Шойгу передал дружеский привет от президента России Владимира Путина генсеку Компартии Вьетнама То Ламу. На брифинге по итогам официального визита во Вьетнам секретарь Совбеза заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе появились «зародыши НАТО».