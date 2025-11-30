Шойгу обсудил в Ханое наращивание стратегического партнерства с Вьетнамом

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу встретился с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. Стороны будут обсуждать наращивание всеобъемлющего стратегического партнерства, в том числе для отражения существующих и перспективных угроз.

«Рассматриваю нашу сегодняшнюю встречу в качестве важного этапа реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне», - отметил секретарь российского Совбеза.

По словам Шойгу, до приезда российской делегации в Ханой в Москве были проведены консультации по международной безопасности. Он заявил, что работа профильных ведомств России и Вьетнама ведется на постоянной основе.

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщали, что на повестке сегодняшнего дня будет обсуждение вопросов по широкому спектру российско-вьетнамских отношений. Будет обсуждаться координация действий на международной арене, в том числе в многосторонних форматах по линии ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС. Также будет уделено внимание региональной безопасности, военному и военно-техническому сотрудничеству. Отдельно в ходе переговоров будут затронуты торгово-экономические отношения и взаимодействие в научно-технологической сфере.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Ханой для проведения переговоров с членами правительства Вьетнама. Шойгу встретится с министром общественной безопасности Вьетнама Лыон Танг Куангом, премьер-министром Фан Минь Тинем, а также другими высокопоставленными лицами. При этом ожидается, что секретаря СБ РФ примет и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам.