Шойгу рассказал о «зародышах НАТО» в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В Азиатско-Тихоокеанском регионе появились «зародыши НАТО». Такое заявление секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сделал на брифинге по итогам официального визита во Вьетнам.

Он рассказал о появлении «структур малой геометрии», или «малой формы», которые появляются на Востоке. Секретарь Совбеза отметил, что такие структуры, которые он определил как «зародыши НАТО», появляются постепенно.

«Начинает появляться объединение, которое... продолжает развитие в направлении ухудшения ситуации. Появление дополнительных угроз. Угроз в том числе и нашей стране... Когда почти постоянно идут провокации за достаточно короткий промежуток времени», - объяснил Шойгу.

Он напомнил о Японии, которая ранее не могла иметь свои собственные вооруженные силы. Теперь же новый премьер-министр страны Санаэ Такаити призывает поднять расходы военного бюджета до 2%. Эти 2% Шойгу назвал «натовскими», они были предусмотрены до прихода к власти президента США Дональда Трампа. Секретарь Совбеза отметил, что Соединенные Штаты после совместных учений оставили Японии новые средства поражения и японскими властями были приняты решения о постановке новейших ракет на свои военные корабли.

«Конечно, все, что касается Корейского полуострова, там ситуация не становится проще. Поэтому все-все эти вопросы - они, конечно, находятся в поле нашего внимания», - подчеркнул Шойгу.

До этого Шойгу объяснял, что отношения с Японией нормализуются, только если Токио пересмотрит отношение к России. По его мнению, должны пройти многие годы, чтобы произошла полноценная нормализация отношений. Шойгу уточнил, что Россия помнит многочисленные антироссийские выпады, которые позволяла себе Япония.

Ранее сообщалось, что в ходе официального визита секретарь Совбеза России встретился с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. Стороны обсуждали наращивание всеобъемлющего стратегического партнерства, в том числе для отражения существующих и перспективных угроз. Шойгу подчеркнул, что работа профильных ведомств России и Вьетнама ведется на постоянной основе.