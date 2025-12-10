МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шойгу встретился с министром обороны Вьетнама

Шойгу напомнил об инициативе Путина о равной и неделимой безопасности в Евразии.
Владимир Рубанов 10-12-2025 16:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заверил министра обороны Вьетнама Фан Ван Зянга в намерении Москвы развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Вьетнамом. Глава российской делегации отметил, что укрепление отношений с Ханоем остается приоритетом российской внешней политики. Россия настроена на продвижение взаимодействия по широкому спектру направлений, сказал он.

Шойгу напомнил об инициативе Путина о равной и неделимой безопасности в Евразии. Он отметил важность укрепления асеаноцентричной системы в Юго-Восточной Азии. Ее ключевым элементом является Совещание министров обороны АСЕАН с партнерами.

Россия настроена развивать сотрудничество с Вьетнамом в обороне и безопасности для укрепления стратегического партнерства, отметил секретарь СБ. Он сказал, что в состав российской делегации входят представители Минобороны, Рособоронэкспорта, ФСВТС и Росгвардии.

Визит Шойгу во Вьетнам важен для определения направлений стратегического партнерства между странами. Об этом заявил на встрече министр обороны этой страны. Фан Ван Зянг отметил, что оборонные связи между Ханоем и Москвой развиваются в духе доверия, практичности, эффективности и всесторонности, оставаясь надежной опорой дружбы и стратегического партнерства.

Ранее Шойгу передал привет от Владимира Путина генсеку Компартии Вьетнама То Ламу. На брифинге по итогам официального визита во Вьетнам он заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе появились «зародыши НАТО».

#Сергей Шойгу #Вьетнам #Визит #Совет безопасности #Сотрудничество #Стратегическое партнерство #Фан Ван Зянг
