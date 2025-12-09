Шойгу передал дружеский привет от Путина генсеку Компартии Вьетнама

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама приветствие от президента России Владимира Путина. Секретарь Совбеза находится в Ханое во главе межведомственной делегации.

Российский лидер направил То Ламу наилучшие пожелания и горячий дружеский привет, сказал Шойгу. Кроме того, секретарь СБ поблагодарил генсека за его участие в торжествах к 80-летию Победы в Москве 9 Мая и за проход вьетнамского расчета в параде на Красной площади.

Шойгу отметил, что для России важно сохранить историческую память и отношения с друзьями, проверенные десятилетиями. Он подчеркнул, что две страны связывает сотрудничество предыдущих поколений в военном, техническом, образовательном и культурном секторах. Взаимодействие продолжается в военном образовании, технике и экономике.

Секретарь Совбеза сказал, что собирается поделиться с То Ламом некоторыми вопросами, которые очень активно обсуждаются в Москве после саммита на Аляске. На встрече также планируют обсудить другие международные темы. Шойгу отметил, что события в Азиатско-Тихоокеанском регионе развиваются так же динамично, как и в остальном мире, и требуют внимания.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама тоже попросил передать главе российского государства наилучшие пожелания. В ходе визита российской делегации в Ханой планируется осмотреть некоторые объекты оборонно-промышленного комплекса. Ранее Шойгу уже обсудил наращивание стратегического партнерства с Вьетнамом.