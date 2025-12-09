МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу передал дружеский привет от Путина генсеку Компартии Вьетнама

На встрече также планируют обсудить разные международные темы.
Владимир Рубанов 09-12-2025 15:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама приветствие от президента России Владимира Путина. Секретарь Совбеза находится в Ханое во главе межведомственной делегации.

Российский лидер направил То Ламу наилучшие пожелания и горячий дружеский привет, сказал Шойгу. Кроме того, секретарь СБ поблагодарил генсека за его участие в торжествах к 80-летию Победы в Москве 9 Мая и за проход вьетнамского расчета в параде на Красной площади.

Шойгу отметил, что для России важно сохранить историческую память и отношения с друзьями, проверенные десятилетиями. Он подчеркнул, что две страны связывает сотрудничество предыдущих поколений в военном, техническом, образовательном и культурном секторах. Взаимодействие продолжается в военном образовании, технике и экономике.

Секретарь Совбеза сказал, что собирается поделиться с То Ламом некоторыми вопросами, которые очень активно обсуждаются в Москве после саммита на Аляске. На встрече также планируют обсудить другие международные темы. Шойгу отметил, что события в Азиатско-Тихоокеанском регионе развиваются так же динамично, как и в остальном мире, и требуют внимания.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама тоже попросил передать главе российского государства наилучшие пожелания. В ходе визита российской делегации в Ханой планируется осмотреть некоторые объекты оборонно-промышленного комплекса. Ранее Шойгу уже обсудил наращивание стратегического партнерства с Вьетнамом.

#Сергей Шойгу #Вьетнам #Ханой #Визит #генсек #совет безопасности рф #Компартия #то лам
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 