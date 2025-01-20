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Трамп подписал свои первые указы в качестве президента США

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января 2025 года, сменив на этом посту демократа Джо Байдена.
Ян Брацкий 2025-01-20 23:07:56
© Фото: ALEXANDER DRAGO, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал свои первые указы, большая часть которых касается кадровых назначений в его администрации. Прямую трансляцию вели многие американские телеканалы.

Кроме того, 47-й президент Соединенных Штатов подписал распоряжение, обязывающее никогда не приспускать государственные флаги на госучреждениях во время инаугурации президента. Напомним, многие из них до сих пор оставались приспущены по случаю смерти Джимми Картера.

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января 2025 года. Республиканец сменил на посту Джо Байдена. В своей речи, сразу после вступления в должность, Трамп сделал ряд громких заявлений, касающихся внешней и внутренней политики. Речь нового главы Белого дома несколько раз прерывалась аплодисментами.

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность и отметил мужество, с которым новый президент США преодолел предвыборную кампанию. Путин напомнил о готовности Москвы к конструктивному диалогу на основе уважения взаимных интересов сторон.

#сша #Трамп #Вашингтон #Президент #Капитолий
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