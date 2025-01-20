Путин открыт для диалога с новой администрацией США по конфликту на Украине

Россия открыта для контактов с новой американской администрацией, в том числе по украинскому конфликту, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«Мы видим заявления избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о готовности не допустить третьей мировой войны. Приветствуем такой настрой и поздравляем со вступлением в должность», - сказал российский лидер.

Москва никогда не отказывалась от диалога, подчеркнул Путин. Российские власти всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией.

В России исходят из того, что диалог будет строиться на равноправной, уважительной основе, сказал президент. По его словам, следует учитывать важнейшую роль, которую играют две страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, в том числе укреплению стратегической стабильности и безопасности.

Для урегулирования украинского конфликта самое важное - устранить первопричины кризиса, отметил глава государства.

«Вновь хочу подчеркнуть: целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», - сказал президент.

Москва будет бороться за интересы России и российского народа, добавил глава государства. По словам Путина, в этом и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции.

Инаугурация Трампа начнется в полдень (в 20.00 по московскому времени) 20 января.