Трамп ни разу не упомянул Украину в ходе своей инаугурации

В ходе церемонии инаугурации 47-ой президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул ни Украину, ни Россию. Среди поднятых в речи тем в основном фигурируют вопросы внутренней безопасности - обстановка на границе с Мексикой, признание в стране только двух гендеров и другие.

К данному моменту вступление Трампа в должность прокомментировал Владимир Зеленский, который назвал событие «днем перемен и надежды» и похвалил политика за продвигаемую им «политику мира через силу».

При этом американский президент заявил, что мощь США позволит «прекратить все войны».

На прошлой неделе Трамп отказался от своих предвыборных слов о готовности достичь мирного урегулирования на Украине за 24 часа. По данным источников Financial Times, этот вопрос отложен «на несколько месяцев».

Напомним, сегодня в здании Капитолия в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа. Лидер принял присягу на собственной Библии, подаренной ему матерью. Вопреки традициям в этом году церемония прошла в ротонде Капитолия из-за холодной погоды.