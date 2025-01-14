Трамп отказался от слов про урегулирование конфликта на Украине за сутки

Избранный президент США Дональд Трамп перестал рассчитывать на завершение конфликта на Украине всего за 24 часа, поэтому решил отказаться от этих слов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Избранный президент США Дональд Трамп отложил своё предвыборное обещание закончить конфликт на Украине «в течение 24 часов» на несколько месяцев», - цитирует материал RT.

Отмечается, что в команде избранного американского лидера до сих пор витает «одержимость идеей силы». Из-за чего, многие начали пересматривать свой подход к урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что в команде Трампа начали пересматривать подход к урегулированию украинского конфликта.