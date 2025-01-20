Трамп введет режим ЧС и отправит войска на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Трамп пообещал, что «все незаконные въезды будут немедленно закрыты» и начнется «процесс возвращения миллионов иностранных преступников туда, откуда они прибыли».

Отправку войск он объяснил необходимостью «отразить катастрофическое вторжение».

Трамп намерен прекратить предоставление убежища на границе и оспорить получение гражданства США детьми, рожденными от родителей, проживающих в США нелегально, сообщил Reuters чиновник из его команды.

Республиканцы говорят, что масштабные депортации необходимы после того, как миллионы иммигрантов нелегально пересекли границу во время президентства Байдена. По оценкам правительства США, в начале 2022 года в стране нелегально или с временным статусом находилось около 11 миллионов иммигрантов. Некоторые аналитики теперь оценивают эту цифру в 13-14 миллионов.

В понедельник 20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США. В инаугурационной речи в Ротонде Капитолия глава государства сказал, что в первый же день подпишет ряд исторических указов, которые «начнут полное восстановление Америки и революцию здравого смысла».

Трамп заявил, что стремится завершить конфликты по всему миру, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату и что отныне правительство страны признает только два пола - мужской и женский.