Трамп объявил, что США признают только два гендера

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что с сегодняшнего дня официальной политикой правительства США станет признание существования только двух полов - мужского и женского.

Глава Белого дома заявил, что он положит конец политике правительства Байдена, которая, по его словам, внедряла расу и гендер в «каждый аспект общественной и частной жизни».

«Мы создадим общество, которое будет не обращать внимания на цвет кожи и будет основано на заслугах», - сказал он.

Ранее Трамп заявлял, что планирует официально утвердить такую гендерную политику на государственном уровне. Кроме того, он обещал избавиться от всех трансгендеров* в армии США.

Инаугурационная речь Трампа длилась примерно через 30 минут. В практике нового президента это очень короткая речь. Его выступления на предвыборных митингах 2024 года часто длились больше часа.

В понедельник Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Церемония инаугурации прошла в здании Капитолия из-за холодной погоды.

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