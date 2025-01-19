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Зеленский трижды просил Трампа пригласить его на инаугурацию

По мнению Трампа-младшего, Зеленский ведет себя, как «чудак», когда просит пригласить его, а потом делает вид, будто сам решил не ехать.
Анастасия Бобылева 2025-01-19 05:48:18
© Фото: Telmo Pinto Keystone Press Agency Globallookpress

Лидер киевского режима Владимир Зеленский три раза просил избранного президента Дональда Трампа пригласить его на инаугурацию, но получал отказы. Об этом рассказал сын Трампа Бэррон в соцсети.

«Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» - прокомментировал Трамп-младший.

Инаугурация американского президента пройдет в ротонде Капитолия, хотя обычно церемонию устраивают на ступенях правительственного здания. Причиной такого переноса стала плохая погода, решение принял сам Дональд Трамп.

На инаугурацию пригласили ряд иностранных политиков, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, однако он, по имеющимся данным, не планирует приезжать - вместо него на церемонии будет китайский посол. А вот Владимиру Зеленскому Трамп, по его же собственным словам, приглашения не отправлял, однако заявил, что будет не против, если лидер киевского режима захочет приехать.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #инаугурация #Бэррон Трамп
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